На Колыме метет метель, парализован аэропорт Магадан

На Колыме начался сильнейший снегопад и парализовал движение на полуострове, аэропорт Магадан из-за непогоды закрылся. Дорожные службы Магаданской области перекрыли из-за плохой видимости ряд дорог области.

Ветер несет снег с такой скоростью, что даже тяжелая дорожная техника не может выехать на расчистку трасс из-за плохой видимости. Не работает переправа через реку Яна Ольского побережья, в отдаленные поселки Тауйск, Балаганное, Талон. В них проживают около 1500 человек, они временно отрезаны от связи с миром.

Аэропорт откроется предположительно после полудня по местному времени, когда по прогнозам погода несколько улучшится. По данным диспетчерской службы рейс в Северо-Эвенский район вылетит, но с опозданием.

Если кто и радуется непогоде, так это школьники, поскольку в связи с ветром, снегом и плохой видимостью занятия в школах в первую смену отменили. В управлении образования мэрии Магадана сказали, что, если к обеду потеплеет и прояснится, занятия во вторую смену состоятся.