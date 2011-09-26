Бабье лето придет в столицу в начале октября

Пасмурная погода с дождями ожидается в Москве на предстоящей неделе, температура не поднимется выше плюс 15 градусов, а приход бабьего лета откладывается до начала октября.



Между тем температурный фон этой недели будет близок к климатической норме, сообщили РИА "Новости" в центре погоды "Фобос". Самым теплым днем этой недели будет вторник, после полудня воздух прогреется до плюс 15 градусов. В последующие дни снова похолодает. Тем не менее, по словам метеорологов, бабье лето ненадолго придет в Москву в начале октября.



