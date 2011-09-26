В Москве в понедельник ожидается дождливая и прохладная погода, воздух прогреется не выше плюс 12 градусов, по области - плюс 13 градусов, об этом сообщает Росгидромет.



По данным синоптиков Росгидромета, в столице и области местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха в мегаполисе составит 10-12 градусов тепла, в Подмосковье - до плюс 13 градусов: "В понедельник днем характер погоды в Московском регионе существенно не изменится, при умеренном северо-западном ветре местами пройдут небольшие дожди. Максимальная температура воздуха в Москве - 10-12 градусов, по области 9-13 градусов. Температурный режим останется в пределах климатической нормы".



Атмосферное давление днем составит 752 миллиметров ртутного столба. "На колебания атмосферного давления ухудшением самочувствия могут отреагировать метеозависимые люди с сердечно-сосудистыми патологиями, в том числе, с собственным неустойчивым артериальным давлением", - говорится в сообщении синоптиков.



Кроме того, Росгидромет предупреждает, что на этой неделе в московском регионе возможны ночные заморозки на почве.