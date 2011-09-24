В выходные в Москве немного похолодает

В выходные в столице немного похолодает, сообщили в Гидрометеобюро Москвы и области. В субботу днем будет около +13 градусов, а в воскресенье уже +12 градусов. В пятницу в Москве было +15+17 градусов.

В субботу в Москве ожидается переменная облачность, днем кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется до +8+13 градусов, по области до +10+15 градусов. Ветер западный и юго-западный, 5-10 метров в секунду.

В воскресенье ожидается переменная облачность, дожди. В столице — +7+11 градусов, по области +8+13 градусов. Ветер западный и северо-западный, 4-9 метров в секунду.