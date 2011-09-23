В Москве ожидается до плюс 17 градусов и кратковременный дождь

В Москве днем в пятницу ожидается плюс 15-17 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду и кратковременный дождь. Ожидается западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба. Предстоящей ночью температура в городе опустится до плюс 7-9 градусов. В субботу в Москве будет облачно, возможен дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.