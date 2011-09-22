В Москве в четверг ожидается небольшой дождь и до плюс 17 градусов

В Москве в четверг 22 сентября ожидается +15...+17 градусов и небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России, возможна переменная облачность, западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Ожидается атмосферное давление - 743 мм ртутного столба. Предстоящей ночью температура в городе опустится до плюс 10-12 градусов. В пятницу в Москве будет преобладать облачная погода, возможен небольшой дождь.