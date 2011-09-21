В Москве ожидается пасмурная погода и кратковременный дождь

В Москве и Московской области в среду ожидается пасмурная с прояснениями погода с умеренным северо-западным ветром, местами пройдет небольшой дождь, об этом сообщили в Росгидромете.



Согласно данным синоптиков, в столице в течение дня воздух прогреется до 16 градусов тепла, в Подмосковье - до плюс 17. Предстоящей ночью также не исключены осадки, температура ночью в столице составит плюс 8-10 градусов, по области - до 11 градусов тепла. Атмосферное давление составит 747 мм рт.столба.



Самым холодным 21 сентября было в 1881 году, когда столбик термометра опустился до минус 4,5 градусов, а самым теплым этот день был в 1937 году, когда температура воздуха в Москве поднялась до плюс 26,9 градусов.