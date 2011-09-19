В Метеобюро Москвы и Московской области сообщили, что к концу недели в столичный регион придет пасмурная погода с затяжными дождями.



По данным Метеобюро, в начале рабочей недели будет малооблачная погода, без осадков. Воздух днем прогреется до 16 - 18 градусов, местами до 20. Но уже к вечеру вторника атмосферное давление начнет падать, но тепло еще останется в столице.



К Московской области в середине недели с запада приблизится атлантический циклон, погода станет более облачной, местами пройдет небольшой дождь. На территории региона западный ветер принесет теплый и влажный воздух, ночные температуры повысятся, ночи станут заметно теплее, днем воздух будет прогреваться до 14-17 градусов. Среднесуточная температура воздуха превысит норму почти на 4 градуса и будет соответствовать последней декаде августа.



В пятницу погода изменится, к региону придет циклон, сформировавшийся над северо-западными областями Европейской России и принесет с собой пасмурную погоду с затяжными дождями. Однако тепло пока не уйдет из столичного региона: ночью будет не ниже 7-9 градусов, днем - 14-16 выше нуля, заморозков не ожидается, передает ИТАР-ТАСС.