Бабье лето придет в Москву, но будет весьма специфичным

Ведущий специалист Центра ФОБОС Леонид Старков рассказал в пятницу, что бабье лето придет в Москву, однако оно будет весьма специфичным.



По его словам, бабье лето – это составная часть осени. И прежде, чем оно придет, должна наступить настоящая осень - с понижением температуры, с первыми осенними штормами, с усилением ветра, после значительного похолодания и даже легких заморозков, вот потом и должно прийти бабье лето.



Однако, как считает синоптик, в этом году бабье лето будет весьма специфичным. Если брать в среднем многолетнем значении, то это два или три продолжительных периода сухой и теплой погоды, когда ночами уже не лето, а днями еще не осень. А "в нашем случае будет несколько коротких периодов. Один из них, условное бабье лето, которое мы пережили в среду и четверг этой рабочей недели, когда температура в Москве повышалась до 20 градусов. В эти дни погода была неспокойной, и в полной мере не соответствовала характеристикам бабьего лета. А вот уже более классический вариант бабьего лета, мы прогнозируем в начале следующей недели", - цитируют Леонида Старкова Вести.ру.



Синоптики ожидают сухую, устойчивую и тихую погоду с большим ходом суточной температуры, но этот период также будет кратковременным и охватит всего лишь первые 2-3 дня рабочей недели. Так что спешите насладиться последними днями теплой осени или бабьего лета.