МЧС предупреждает о сильном ветре в Подмосковье 22 метра в сек

//Метеоновости

19 апреля 2011, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Управление МЧС по Подмосковью выпустило экстренное предупреждение о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций из-за усиления ветра в регионе. Порывы ветра могут достигать 17-22 метров в секунду.

Из-за сильного порывистого ветра возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с ограничениями в работе авиации на аэродромах базирования и вертолетных площадках. Ветер может привести к ограничениям при проведении аварийно-восстановительных, высотных работ.



Возможны обрывы линий электропередач и линий связей, обрушение слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, в том числе и строительных кранов.

Накануне сильный ветер в Москве опрокинул строительный кран, погиб крановщик. Сильный ветер навредил и регионам Центральной России. Во Владимирской области из-за сильного ветра без электричества остались 10 855 человек в 21 населенном пункте. Разгул стихии привел к обрывам на ЛЭП в Александровском, Гусь-Хрустальном и Петушинском районах. Более 8 тысяч человек остаются без электричества в Ленинградской и Ярославской областях. Электроснабжение населенных пунктов в Московской области восстановлено полностью.