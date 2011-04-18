На Москву идет ветер, способный выворотить рекламные щиты и деревья

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18 апреля 2011, 15:52 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Порывистый ветер в московском регионе усилится до 15-18 метров в секунду к вечеру понедельника.

Синоптики обещают штормовое предупреждение, кратковременный ливневый дождь и отдельные грозы: к столичному региону из Тверской области приближается холодный атмосферный фронт. Скорость ветра в порывах достигает 10-13 метров в секунду и может усилиться до 15-18 метров в секунду

Центр погоды «Фобос» предупреждает, что усиление ветра представляет опасность для высотных рабочих, для строителей и монтажников. Горожанам же следует внимательнее относиться к парковке автомобиля и не оставлять машину под ненадежными конструкциями вроде рекламных щитов, а также под старыми деревьями.