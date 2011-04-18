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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Метеоновости

МЧС предупреждает - в Москве сегодня ожидается сильный, порывистый ветер

, 12:02 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве и области обнародовали предупреждение, что в столице сегодня ожидается сильный, порывистый ветер, который может привести к повреждениям конструкций в городе.

В сообщении МЧС говорится: "Местами порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду, в результате чего возможны повреждения линий электропередач, обрушения слабо укрепленных конструкций, повреждения автотранспорта".

МЧС предупреждает водителей автомобилей и пешеходов быть предельно внимательными.

По информации ведомства, в городе ожидается гроза, дождь, температура составит 8-10 градусов выше ноля.

СБ