МЧС предупреждает - в Москве сегодня ожидается сильный, порывистый ветер

//Метеоновости

18 апреля 2011, 12:02 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве и области обнародовали предупреждение, что в столице сегодня ожидается сильный, порывистый ветер, который может привести к повреждениям конструкций в городе.



В сообщении МЧС говорится: "Местами порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду, в результате чего возможны повреждения линий электропередач, обрушения слабо укрепленных конструкций, повреждения автотранспорта".



МЧС предупреждает водителей автомобилей и пешеходов быть предельно внимательными.



По информации ведомства, в городе ожидается гроза, дождь, температура составит 8-10 градусов выше ноля.