Вербное воскресенье в Москве будет теплым, а Страстная седмица начнется с грозы

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17 апреля 2011, 09:26 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

На Вербное воскресенье, отмечаемое сегодня православными температура воздуха в Москве днем составит плюс 10-12 градусов, будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 739 мм ртутного столба, обещает Гидрометцентр России, сегодня в столице.

В ночь на понедельник температура в городе опустится до плюс 2-4 градуса.

А в первый день Страстной недели – последней недели перед Пасхой синоптики предрекают грозу при западном ветре (6-11 м/с). Атмосферное давление 735 мм ртутного столба. Днем температура воздуха в городе составит плюс 8-10 градусов. В ночь на 19 апреля - плюс 1-3 градуса.