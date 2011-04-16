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16 апреля 2011, 07:31 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве и Подмосковье в субботу ожидается переменная облачность и без осадков. По данным Росгидромета, воздух в столице прогреется до +8..+10 градусов, в области - +7...+12.



В субботу ожидается юго-западный ветер со скоростью 2-7 м/с. В ночь на воскресенье, прогнозируют синоптики, в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет снег с дождем. Температура воздуха составит: в Москве +1...+3, по области -2...+3. Днем в воскресенье будет облачно с прояснениями, пройдёт небольшой дождь. В Москве ожидается +8...+10, в Подмосковье – до +11, передает ИТАР-ТАСС.