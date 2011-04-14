В Москве и Подмосковье в выходные будет тепло и солнечно

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14 апреля 2011, 11:01 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В ближайшие выходные - 16 и 17 апреля в Москве и Подмосковье ожидается теплая и солнечная погода. По данным Гидрометеобюро, в субботу воздух в городе прогреется до +12 градусов. Об этом сообщил генеральный директор Гидрометеобюро Москвы и Московской области Алексей Ляхов. По его словам, в ночь на субботу в московском регионе будет переменная облачность без осадков, а днем выглянет солнце. В ночь на Вербное воскресенье пройдет небольшой дождь. Днем 17 апреля воздух прогреется до +13 градусов. При этом, осадки если и будут, то "кратковременные и местами", передает Интерфакс.