В майские праздники в московском регионе будет прохладно

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13 апреля 2011, 12:12 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В период майских праздников в Москве и Подмосковье будет прохладно. Потепление, которое ожидается уже на следующей неделе, продлится около 10 дней, прогнозируют специалисты центра «Фобос». «В месячном прогнозе на апрель наблюдается еще одна, вторая волна похолодания, она произойдет в последней декаде месяца и, возможно, затронет начало мая, а именно майские праздники», - приводит сообщение синоптиков РИА Новости.



Сегодня в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя. Днем в городе будет +4...+6, в Подмосковье +7. Ветер южный, 3-8 м/с.