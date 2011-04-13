В Москве будет облачно, воздух прогреется до плюс 6 градусов

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13 апреля 2011, 07:45 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя. Днем в городе будет +4...+6, в Подмосковье +7. Ветер южный, 3-8 м/с. Как сообщает Росгидромет, возможно возникновение гололедицы и наледи. Предстоящей ночью в московском регионе будет облачно с прояснениями, пройдет мокрый снег и дождь. В городе будет -1...+1, по области - -3...+2. В четверг днем временами будет идти дождь, в Москве столбики термометров поднимутся до 8 градусов, передает ИТАР-ТАСС.