Апрель не дает передохнуть метеозависимым москвичам

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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
10 апреля 2011, 13:28 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Вслед за резким падением атмосферного давления до рекордно низких значений циклон, пришедший в Москву, меньше чем за сутки поднимет его до нормальных значений.
«С уходом антициклона в течение ближайших суток давление вырастет до 740 мм ртутного столба, что ближе к норме, которая для апреля составляет около 745 мм», сообщает Гидрометеобюро Москвы и Московской области.
В субботу в Москве был зафиксирован абсолютный минимум атмосферного давления для апреля - 713,5 мм ртутного столба. Предыдущий апрельский минимум - 718,4 мм ртутного столба - зафиксирован 18 апреля 1967 года.
В связи с очередным резким скачком атмосферного давления медики рекомендуют по возможности снизить физические и умственные нагрузки, а метеозависимым людям следить за артериальным давлением.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области