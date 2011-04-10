Апрель не дает передохнуть метеозависимым москвичам

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10 апреля 2011, 13:28 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Вслед за резким падением атмосферного давления до рекордно низких значений циклон, пришедший в Москву, меньше чем за сутки поднимет его до нормальных значений.

«С уходом антициклона в течение ближайших суток давление вырастет до 740 мм ртутного столба, что ближе к норме, которая для апреля составляет около 745 мм», сообщает Гидрометеобюро Москвы и Московской области.

В субботу в Москве был зафиксирован абсолютный минимум атмосферного давления для апреля - 713,5 мм ртутного столба. Предыдущий апрельский минимум - 718,4 мм ртутного столба - зафиксирован 18 апреля 1967 года.

В связи с очередным резким скачком атмосферного давления медики рекомендуют по возможности снизить физические и умственные нагрузки, а метеозависимым людям следить за артериальным давлением.