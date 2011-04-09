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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Метеоновости

В Японии зацвела сакура - символ возрождения

9 апреля 2011, 22:39 [ «Аргументы Недели» ]

На территории Японии установилась теплая погода, в нескольких префектурах на востоке страны расцвела сакура. У местных жителей цветение этого дерева считается символом возрождения.

Цветению сакуры, по данным синоптиков, способствовала теплая погода, пришедшая в большую часть районов Японии. Днем в префектуре Аомори на северо-востоке страны воздух прогревается до +16 градусов. В юго-восточной части Япония дневная температура на текущей неделе поднимется до +22 градусов, передает "Интерфакс".

ЕЛ

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В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Ни одна политическая сила в Киеве на данный момент не заинтересована в возвращении территорий, занимаемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Такую точку зрения озвучил Валентин Гайдай, украинский политолог.

Ни одна политическая сила в Киеве на данный момент не заинтересована в возвращении территорий, занимаемых…

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