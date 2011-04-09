В Японии зацвела сакура - символ возрождения

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9 апреля 2011, 22:39 [ «Аргументы Недели» ]

На территории Японии установилась теплая погода, в нескольких префектурах на востоке страны расцвела сакура. У местных жителей цветение этого дерева считается символом возрождения.



Цветению сакуры, по данным синоптиков, способствовала теплая погода, пришедшая в большую часть районов Японии. Днем в префектуре Аомори на северо-востоке страны воздух прогревается до +16 градусов. В юго-восточной части Япония дневная температура на текущей неделе поднимется до +22 градусов, передает "Интерфакс".