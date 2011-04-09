Из-за снегопада в Подмосковье 3 тысячи человек остались без света

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9 апреля 2011, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

70 населенных пунктов Московской области с населением около трех тысяч человек остались без света в результате снегопада. Отключено энергоснабжение на 481 трансформаторных подстанций.



Жители 70 населенных пунктов на юге и востоке Подмосковья остались без света, сообщает Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК). В Раменском районе отключено 123 трансформаторных подстанции, в Подольском - 56, в Чеховском -54, в Ступинском - 51, в Коломенском - 47", - говорится в сообщении МОЭСК. В целом отключена 481 трансформаторная подстанция.

В то же время в результате обрушения опоры ЛЭП бензовоз опрокинулся в кювет, на МКАД образовалась огромная пробка в районе поворота на Бирюлево.