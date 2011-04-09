Москву накрывает снегом, за ночь выпало 20% нормы осадков

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9 апреля 2011, 10:06 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в ночь на субботу выпало 20 процентов нормы осадков для апреля. Тротуары и дороги покрыло снегом до 9 мм. Однако аэропорты работают по расписанию.

На улицах столицы работает снегоуборочная техника, ожидается увеличение ДТП на дорогах. Как сообщил

пресс-секретарь заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик, ночью на улицах города была проведена превентивная обработка дорожного полотна противогололедными реагентами. "Утром в субботу на улицы выведена снегоуборочная техника, главная задача - очистить дорожное полотно от мокрого снега и «каши», – сообщил чиновник Интерфаксу. Норма снежного покрытия для апреля составляет 44 мм.