В Москве в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди

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8 апреля 2011, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]

Дождливую погоду обещают синоптики москвичам в ближайшие сутки. В Москве за сутки может выпасть местами от 5 до 9 мм осадков, что составляет 20% от месячной нормы осадков. Городские службы готовы при необходимости ликвидировать последствия возможных подтоплений. В "Мосводостоке" сообщили, что при такой интенсивности дождя серьезных угроз для водосточной системы столицы нет.

Всю пятницу в столичном регионе идет сильный дождь. В Гидрометеобюро Москвы и области сообщили, что в Подмосковье ожидаются ливневые дожди, может выпасть и более 10 мм осадков, передает Интерфакс.

По данным синоптиков, осадки будут сопровождаться таянием снежного покрова в регионе, высота которого в Москве достигает 5-6 см.

Дожди в субботу немного ослабнут.

Дождь будет сопровождаться аномально низким атмосферным давлением, которое может опуститься до отметки 717 мм ртутного столба при норме для апреля - 745-751 мм ртутного столба.