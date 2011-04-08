Синоптики предупреждают о рекордно низком давлении

//Метеоновости

8 апреля 2011, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

Столичные синоптики предупреждают об аномально низком атмосферном давлении, которое может сегодня опуститься до 722 миллиметров ртутного столба.



В Гидрометеобюро Москвы и Московской области сообщили: "Такое в Москве было в начале 50-х годов прошлого столетия". По словам сотрудника Гидрометеобюро, для апреля нормой считается 745-751 мм ртутного столба. Поэтому метеозависимым людям, сердечникам необходимо поберечься и не допускать физических нагрузок и стрессов.



По прогнозам метео бюро, в ближайшие дни возможно дальнейшее понижение давления, оно может рекордно опуститься - до 715 мм рт столба.