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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Метеоновости

Синоптики предупреждают о рекордно низком давлении

8 апреля 2011, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

Столичные синоптики предупреждают об аномально низком атмосферном давлении, которое может сегодня опуститься до 722 миллиметров ртутного столба.

В Гидрометеобюро Москвы и Московской области сообщили: "Такое в Москве было в начале 50-х годов прошлого столетия". По словам сотрудника Гидрометеобюро, для апреля нормой считается 745-751 мм ртутного столба. Поэтому метеозависимым людям, сердечникам необходимо поберечься и не допускать  физических нагрузок и стрессов.

По прогнозам метео бюро, в ближайшие дни возможно дальнейшее понижение давления, оно может рекордно опуститься - до 715 мм рт столба.

СБ

//картина дня

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