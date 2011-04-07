В Москве ожидается дождь, мокрый снег и аномально низкое давление

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7 апреля 2011, 12:13 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В центре погоды "Фобос" сообщили, что в ближайшие дни в столичный регион придет похолодание с сильными осадками, ожидается дождь, мокрый снег и даже заморозки, а кроме того, аномально понизится давление.



По словам сотрудника центра погоды, в предстоящие выходные дни в Москве и Подмосковье температура воздуха днем не поднимется выше 4 градусов тепла, "московский регион ждет затяжное похолодание, погода испортится и из весенней превратится в осеннюю".



Метеоролог рассказал, что такую погоду принес в столичный регион североатлантический циклон, который идет с северо-запада, "он принесет холодный воздух, будет облачно, пойдут дожди, к которым примешается мокрый снег, усилится северо-западный ветер", температура воздуха начнет понижаться.



В пятницу днем в Москве ожидается от 5 до 7 градусов тепла, но в ночь с пятницы на субботу начнется сильный дождь, который в субботу днем перейдет в мокрый снег с температурой воздуха не выше +5 градусов. А в воскресенье похолодает еще больше, будет идти мокрый снег, температура снизится до 1-4 градусов тепла.



Синоптик предупредил, что в эти дни может выпасть осадков 50-70% от месячной нормы. При этом, аномально понизится атмосферное давление, которое составит 715 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы на 30 пунктов. Но уже с воскресенья давление по-немногу начнет повышаться.