До середины мая радиация из Японии в Россию не попадет - Вильфанд

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5 апреля 2011, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что радиация с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" не попадет на российскую территорию как минимум до середины мая.



Роман Вильфанд сказал: "До середины мая беспокоиться нечего. Сейчас существует зимняя фаза тихоокеанского муссона, и ветер дует с запада на восток". Однако, по словам синоптика, с приходом лета ситуация может потребовать дополнительного изучения и мониторинга, но, по мнению главы Росгидрометцентра, к тому времени "проблема будет уже неактуальна".



В настоящее время на российском побережье Тихого океана существует более 30 гидрометеорологических станций, сотрудники которых простоянно ведут мониторинг радиационного фона.