Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Метеоновости

До середины мая радиация из Японии в Россию не попадет - Вильфанд

5 апреля 2011, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]

До середины мая радиация из Японии в Россию не попадет - Вильфанд

Сегодня глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что радиация с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" не попадет на российскую территорию как минимум до середины мая.

Роман Вильфанд сказал: "До середины мая беспокоиться нечего. Сейчас существует зимняя фаза тихоокеанского муссона, и ветер дует с запада на восток". Однако, по словам синоптика, с приходом лета ситуация может потребовать дополнительного изучения и мониторинга, но, по мнению главы Росгидрометцентра, к тому времени "проблема будет уже неактуальна".

В настоящее время на российском побережье Тихого океана существует более 30 гидрометеорологических станций, сотрудники которых простоянно ведут мониторинг радиационного фона.

СБ

//картина дня

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе…

//новости ан