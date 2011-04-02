Московский дождь провожает Людмилу Гурченко в последний путь

После полудня, ко времени окончания церемонии прощания со звездой русского кино Людмилой Гурченко в Москве начался дождь.

Минувшей ночью в столицу с запада подошел атмосферный фронт, принесший теплый, влажный воздух.

В воскресенье облаков будет гораздо меньше, обещают Гидрометеобюро Москвы и Подмосковья, осадки не ожидаются, а температура воздуха ночью и днем будет положительная - в послеполуденные часы – до 10-12 тепла. Снег начнет быстро таять, и скорее всего, к концу следующей недели сойдет на нет.