В конце апреля зима может снова напомнить о себе - вернутся заморозки и снег

В конце апреля зима может еще напомнить о себе, в Москву вернутся ночные заморозки и снег. Период похолодания может продлиться до 10 дней.



Специалист центра погоды "Фобос" сообщил: "В последней декаде апреля, в предверии майских праздников, не исключено похолодание: понижение температуры до заморозков и, как следствие, выпадение осадков в виде снега".



По словам метеоролога, искать аномалию в такой климатической ситуации не стоит, так как "апрель - самый нестабильный месяц в году. Волны тепла сменяются волнами холода. Нередко похолодания приходятся как раз на конец апреля", а ожидаемое похолодание связано с вторжением в столичный регион арктического воздуха.