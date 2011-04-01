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В конце апреля зима может снова напомнить о себе - вернутся заморозки и снег

1 апреля 2011, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]

В конце апреля зима может снова напомнить о себе - вернутся заморозки и снег

В конце апреля зима может еще напомнить о себе, в Москву вернутся ночные заморозки и снег. Период похолодания может продлиться до 10 дней.

Специалист центра погоды "Фобос" сообщил: "В последней декаде апреля, в предверии майских праздников, не исключено похолодание: понижение температуры до заморозков и, как следствие, выпадение осадков в виде снега".

По словам метеоролога, искать аномалию в такой климатической ситуации не стоит, так как "апрель - самый нестабильный месяц в году. Волны тепла сменяются волнами холода. Нередко похолодания приходятся как раз на конец апреля", а ожидаемое похолодание связано с вторжением в столичный регион арктического воздуха.

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Видео: Собчак и Богомолов легли в катафалк и отправились праздновать

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Глава Филиппин разрешил гражданам стрелять и бить чиновников, нарушающих закон

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Володина рассказала, чем Собчак грозит свадьба в пятницу, 13-е

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Пока у Собчак свадьба - с сыном сидит Виторган

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Видео: Собчак и Богомолов прибыли в ЗАГС на катафалке

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"Блудница идет в церковь к Богу, в которого она не верит. Да ее не венчать надо, а изгонять бесов", блогер о свадьбе Собчак

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//Авторы АН

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