К концу недели может потеплеть до плюс 10 градусов

В Гидрометеобюро Москвы и Московской области сообщили, что к концу этой недели потеплеет - температура воздуха может подняться до десяти градусов тепла.



По данным метеослужбы, в Москве в ночь с четверга на пятницу зима еще будет пытаться отстаивать свои права. Ночью немного подморозит, температура составит от -9 до -11 градусов, а уже днем в пятницу потеплеет до +2..+4 градусов.



В ночь на субботу температура воздуха поднимется и будет держаться около 0 градусов. Днем значительно потеплеет и температура поднимется до +5, +7 градусов, а в воскресенье станет еще теплее - от +8 до +10 градусов тепла.



Сотрудник Гидрометеобюро отметил, что в эти дни температура будет на 3-4 градуса превышать климатическую норму.