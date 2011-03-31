День Смеха в Москве начнется с климатической шутки

Ночь на 1 апреля в Москве станет самой холодной за последние шесть лет, обещают синоптики.

В столице в ночь на пятницу похолодает до -9°С, а в Подмосковье может понизиться до 15 градусов мороза, сообщает центр погоды «Фобос».

«Прошлый рекорд был зарегистрирован в 2005 году, когда ночная температура составила -5,2 градуса», уточняют метеорологи.

В пятницу при небольшой облачности температура воздуха не поднимется выше 5 градусов тепла. Атмосферное давление будет высоким - 758 миллиметров ртутного столба.

Весеннее тепло придет в Москву уже в выходные, задержавшись по метеорологическим нормативам почти на неделю.

В ночь на субботу температура будет около нуля, днем воздух прогреется до 7 градусов. В ночь на воскресенье будет 2-4 градуса тепла, днем воздух может прогреться до 9 градусов со знаком плюс. Однако Москва все еще будет закрыта облаками, и возможны небольшие осадки.