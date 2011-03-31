В Москве ожидается облачная погода без осадков

В Москве и Подмосковье в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Днем в городе будет +1...+3 градуса, ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, прогнозирует Росгидромет.



В Подмосковье столбики термометров покажут -2...+3 градуса. Пятница также будет облачной без осадков. В ночь на 1 апреля температура в городе понизится до -9...-11 градусов, по области подморозит до минус 13 градусов. Днем в Москве воздух прогреется до +2...+4 градусов. На дорогах местами возможна гололедица, передает ИТАР-ТАСС.