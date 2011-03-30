В среду в Москве ожидается снег и облачная погода

Днем в среду в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и снег. В городе температура воздуха не поднимется выше +1...+3, по области -2...+3 градусов, сообщает Гидрометеобюро.



Атмосферное давление, прогнозируют синоптики, составит 742 мм ртутного столба. Скорость западного ветра - 5-10 метров в секунду с порывами до 12-17 метров. При этом в регионе сохраняются условия для наледи и сосулек. Уже на следующий день - в четверг плотная облачность над Москвой рассеется, осадков в ближайшие дни не ожидается, передает Интерфакс.