В Москве в ночь на пятницу, 1 апреля, ожидаются 15-градусные морозы. По сообщению синоптиков, за последние 60 лет это будет самая холодная первоапрельская ночь. По данным специалистов по погоде, над столичным регионом раскинулся антициклон.

1 апреля ночью температура воздуха в Москве опустится до минус 10 градусов, а в Подмосковье - до минус 15.

Вот второго апреля уже почуствуется весна: воздух в течение дня прогреется от плюс 4 до плюс 9 градусов. В Москве и области в ночь на 3 апреля мороз отступит. Ночью термометры покажут от 0 до 5 градусов тепла.

По данным Гидрометцентра России, еще 30 марта под влиянием волнового циклона с северо-запада также время от времени будет идти снег. В ночь на среду мороз до минус 7-9 градусов.