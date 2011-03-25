В Москве из-за гололеда за последние сутки пострадали более 150 человек

В Москве и Московском регионе за последние сутки резко ухудшилась погода, в медучреждения города обратились с жалобами на травмы, полученные на скользких улицах, более 150 человек.



По информации медиков, за последние сутки в медучреждения столицы с травмами и ушибами обратились около 150 москвичей, "125 из них были госпитализированы". А больше всего таких обращений к медикам было зарегистрировано в Центральном, Восточном и Северо-Восточном административных округах - более 25 случаев за сутки.



Напомним, накануне в Москве и столичном регионе пошел снег с порывами ветра до 15-20 м/сек. Резко понизилась температура. На дорогах и тротуарах образовалась ледяная корка. В столице объявили штормовое предупреждение.