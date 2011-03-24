В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение

В Москве объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в ближайшие часы. В Москве и области ожидаются сильные порывы ветра, местами - до 15 - 20 м/сек.



По данным Гидрометеобюро Москвы и Московской области, над регионом "властвует скандинавский атмосферный фронт, который принес с собой обильные осадки". В регионе ожидается сильный ветер, а также снег, метель, ливневый дождь со снегом, передает "Интерфакс". Температура воздуха будет колебаться около нуля, а к вечеру похолодает до -5...-6 градусов.