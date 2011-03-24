Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Москве

В Москве и Подмосковье ожидается ненастная, некомфортная погода. Будет облачно, временами начнет приниматься мокрый снег, переходящий в дождь, прогнозирует Росгидромет.



В городе и области сохранятся условия для образования наледи, гололедицы и сосулек. Температура воздуха в городе составит +2...+4, в Подмосковье будет 0...+5. Будет достаточно ветрено – скорость западного ветра оставит 5-10 м/с, его порывы могут достигать 15 м/с, передает ИТАР-ТАСС.