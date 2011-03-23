МЧС предупреждает о возможном обрушении крыш в Москве из-за сильного ветра

Сильный снег и ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду, в период с 23 по 25 марта могут спровоцировать обрушение крыш и обрыв линий электропередач в столице, предупреждает МЧС Москвы.



"В связи с этим возможны обрушения широкопролетных крыш и слабо укрепленных конструкций зданий и сооружений, повреждения линий связи и электропередачи, заносы транспортных магистралей, повышение травматизма среди населения", - цитирует РИА "Новости" сообщение МЧС.



Спасатели также напоминают, что плохие погодные условия могут стать причиной аварийных ситуаций и пробок на дорогах столицы.