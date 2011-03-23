В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,7

На востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,7. Подземные толчки охватили часть таджикского Памира и соседнего Афганистана. Эпицентр находился в 350 км к юго-востоку от Душанбе.



Об этом сообщает Душанбинская сейсмостанция. Разрушений и пострадавших нет. Слабые подземные толчки ощущались в городе Хороге, административном центре Горно-Бадахшанской автономии, передает ИТАР-ТАСС. Это уже второе землетрясение с начала недели. Первое магнитудой 5,5 произошло 21 марта.