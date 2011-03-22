В Тихом океане у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр землетрясения располагался в районе Курило-Камчатского желоба на глубине 16,4 км под морским дном.



Об этом сообщает камчатский филиал Геофизической службы РАН. Существенных подземных толчков в населенных пунктах, ближайший из которых - райцентр Усть-Камчатск, удаленный от эпицентра сейсмического события на 150 километров, не ощущалось. Пострадавших и разрушений нет. Угроза цунами не объявлена, передает РИА «Новости».

Фото: http://kamchatka-maxim.livejournal.com