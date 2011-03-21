В Москве на этой неделе по-прежнему будет сыро и прохладно

Существенных погодных изменений в московском регионе на этой неделе не ожидается - вплоть до конца рабочей недели в столице и области будет пасмурно и прохладно, и лишь в выходные немного потеплеет, сообщает РИА Новости в понедельник со ссылкой на центр погоды "Фобос".



В понедельник произойдет смещение активных атлантических циклонов по северу европейской территории России, и столичных регион окажется в их южной части. В связи с этим во вторник ожидается порывистый юго-западный ветер, повышение дневной температуры до плюс 3-5 градусов, а также положительные значения в ночные часы - от 0 до плюс 2 градусов. То же самое будет и в среду. Начиная с четверга, ночная температура будет устойчиво отрицательной, а дневная будет держаться на нулевой отметке. Впятницу в ночные часы температура понизится до минус 6 градусов, а в дневные воздух сможет прогреться до 3 градусов тепла. Ожидаются мокрый снег и порывистый северо-западный ветер.



Амосферное давление станет интенсивно падать и в четверг окажется самым низким на этой неделе - 730 миллиметров ртутного столба. После четверга давление снова начнет расти. В выходные дни оно вернется к норме, облачность станет переменной, перестанет идти мокрый снег, ветер ослабеет и развернется на юго-западный. Днем воздух сможет прогреться до 6 градусов выше нуля", - отметил собеседник агентства.