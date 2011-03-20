В столичном регионе ожидается мокрый снег

В столичном регионе в воскресенье, 20 марта, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Днем в Москве ожидается +2+4 градусов, в Подмосковье - до 5 градусов тепла.

На дорогах возможна гололедица.

В ночь на понедельник, 21 марта, в московском регионе будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, ожидается понижение температуры -2-7 градусов, передает ИТАР-ТАСС.