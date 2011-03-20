В Японии произошла новая серия землетрясений

Очередная серия подземных толчков магнитудой от 5,2 до 5,7 произошла в районе острова Хонсю.

Эпицентр находился у северо-восточного побережья острова, где по-прежнему сохраняется большая сейсмическая активность.

По данным национального метеорологического управления Японии, очаг землетрясения залегал на глубине 10-20 километров.

Сильные толчки ощутили жители 16 из 47 префектур Японии.

О жертвах и разрушениях не сообщается.