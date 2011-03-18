Со следующей недели в Москве будет солнечно и до плюс 5

В выходные дни в московском регионе будет по-прежнему облачно и дождливо. Температура воздуха - до минус 5 ночью и чуть выше нуля - днем. А вот с понедельника станет значительно теплее.

Как сообщает сайт meteonovosti.ru, в начале следующей недели в Москве и Подмосковье скажется приближение нового антициклона с запада. Облаков станет меньше, вероятность осадков уменьшится и солнца станет больше. Ночью чуть ниже ноля, а днем температура воздуха прогреется за счет солнышка до +5 градусов.