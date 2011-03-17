Температура воздуха в Москве приблизилась к климатической норме

В Москве днем в четверг ожидается прогрев атмосферного воздуха до температуры чуть выше ноля. Температура не поднимется выше 0...+2 градусов, в Подмосковье -2...+3 градусов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометеобюро Москвы и Московской области. При переменной облачности в столице местами пройдет слабый снег. Синоптики отмечают, что среднесуточная температура приблизилась к климатической норме.