В Москве в среду ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду

В Москве в среду ожидается северный ветер с порывами до 15 метров в секунду и снег. Временами возможны прояснения. Максимальная температура воздуха составит +1...+3 градуса. Об этом сообщает интернет-портал "Метеоновости". По данным синоптиков, северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 12-15 метров в секунду. В середине дня атмосферное давление составит около 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 75%.