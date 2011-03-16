На Камчатку надвигается циклон с востока Японии

В ближайшие сутки Камчатка окажется в тыловой части циклона, зародившегося у восточных берегов Японии. Гидрометцентр утверждает, что радиационной угрозы для полуострова нет.



По данным синоптиков, изменений направления движения воздушных масс в Японии в районе аварии на АЭС «Фукусима-1» не наблюдается. В случае если воздушные массы из района аварийной АЭС попали в циклон, то находятся в его передней части. Передняя часть циклона Камчатки не достигнет.



По сообщению метеослужбы ИТАР-ТАСС, атмосферный вихрь представляет собой спираль, в которой воздушные потоки «закручиваются против часовой стрелки». Этим обусловлено распределение воздушных масс. В это время, отмечает Интерфакс, в Петропавловске-Камчатском заканчиваются запасы йодсодержащих препаратов для профилактики заболеваний щитовидной железы. Жители Сахалина скупают авиабилеты на материковую часть России.