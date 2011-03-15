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Отголоски аварии на АЭС могут прослеживаться на тысячи километров - Гидромет

15 марта 2011, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

Отголоски аварии на АЭС могут прослеживаться на тысячи километров - Гидромет

Представитель российского Гидрометцентра не исключает, что отголоски аварии на АЭС в Японии могут прослеживаться на десятки тысяч километров. Но утверждает, что концентрация радиации при этом будет ничтожной.

Заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Тиктев сообщил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что в ближайшую неделю ветер из Японии не будет дуть на Россию.

"Теоретически отголоски этой аварии могут прослеживаться на десятки тысяч километров", отметил представитель Гидромета, говоря о более длительных сроках. - "Другое дело, что при этом концентрация радиации оказывается ничтожной - примеси осаждаются, очищаются осадками".

"В системе Росгидромета существует специальный федеральный информационно-аналитический центр "Тайфун", который занимается расчетом переноса примесей, в том числе в ситуациях радиоактивного загрязнения", добавил Тиктев.

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