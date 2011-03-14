Морозы вернутся в Москву в середине недели

В середине недели в Москве будет установлена морозная погода, ниже нормы для марта. Днем будет не выше двух градусов мороза.



"Пока температура воздуха в столице держится выше нормы. Во вторник днем при переменной облачности в Москве воздух прогреется до 2-4 градусов тепла, а в среду и четверг ночные температуры опустятся до 6 градусов мороза, днем не превысят ноля", - рассказали Интерфаксу в Гидрометеобюро столицы. А в ночь на пятницу столбик термометра покажет минус 10. Всему виною - антициклон, который приближается к московскому региону.