В Москве сегодня обещают теплую погоду

Сегодня в Москве и области ожидается теплая погода, температура воздуха прогреется до плюс 5 градусов. Но уже со среды нас ожидает похолодание, сообщили в Гидрометеобюро Москвы и Московской области.



По информации Гидрометеобюро, в понедельник в столице и области будет преобладать облачная погода с прояснениями. Циклон из Атлантики принесет небольшой дождь. Температура воздуха в городе составит от плюс 3 до плюс 5 градусов, а по области - от 1 до 6 градусов тепла.



Атмосферное давление сегодня будет держаться в норме, ветер южного направления, 2-7 м/секунду.



Такая же погода продержится и во вторник. Но уже в среду нас ожидает похолодание.



В ночь на 16 марта температура воздуха опустится до минус 3 градусов, местами до минус 8 градусов, а днем температура воздуха составит от минус 3 до плюс 2 градусов.



В четверг ночью ожидается от минус 6 до минус 11 градусов, днем – от минус 4 до плюс 1 градуса.