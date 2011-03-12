Радиация не угрожает России, ветер дует в другую сторону - Росгидромет

Руководитель Росгидромета Александр Фролов сообщил сегодня, что из-за взрыва японской АЭС "Фукусима-1" радиационной угрозы для России нет, ветер дует в другую сторону.



Александр Фролов сказал: "Угрозы нашей территории в ближайшие несколько дней нет. Мы провели расчеты: ветер дует с запада на восток, поэтому в любом случае выбросы будет уносить в сторону Тихого океана. Оснований для паники нет". По словам главы Росгидромета, каждый час на метеорологических станциях Дальнего Востока, Сахалина, Камчатки, а также в Приморье, Хабаровском крае проводятся измерения уровня радиации, "в настоящее время фон нигде не превышен", передает Интерфакс.



Александр Фролов рассказал, что Росгидромет запросил у правительства Японии через МИД РФ официальную информацию о происходящем на АЭС "Фукусима-1", так как еще до взрыва стало известно о том, что на станции обнаружен цезий-137, а "это значит, что пошла неконтролируемая ядерная реакция". Глава Росгидромета отметил далее: "Достоверной информации о взрыве пока нет. Ни МАГАТЭ, ни правительство Японии официальной информации пока не дали".