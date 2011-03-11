В пятницу в Москве пройдет снегопад - выпадет до 5 см снега

11 марта во второй половине дня в Москве начнется снегопад, синоптики прогнозируют выпадение до 5 см снега.

Максимальная температура воздуха не превысит в столице -1..+1, по области -4..+2 градуса. Ветер - юго-западный 5-10 м/сек. Атмосферное давление понизится и составит в середине дня около 750 мм рт.ст., что все еще выше нормы, относительная влажность воздуха 65%.

В столичном регионе сохраняются условия для гололедицы и наледи.